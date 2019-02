Medvedev laat zich niet verrassen

Dat deed hij door in de tweede ronde de Spanjaard Fernando Verdasco te verslaan. De setstanden waren 6-2 en 7-5.

Medvedev (22) won afgelopen zondag nog het toernooi van Sofia. Hij is de nummer vijf van de plaatsingslijst waarvan de hoogst gerangschikte tennisser, de Japanner Kei Nishikori, in de avond in actie komt. De nummers twee, drie en vier, respectievelijk de Rus Karen Chatsjanov, de Griek Stefanos Tsitsipas en de Canadees Milos Raonic, verdwenen al uit het toernooi dat geplaagd werd door afzeggingen.

Medvedev krijgt in de kwartfinales te maken met de winnaar van de partij tussen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga en de Nederlander Tallon Griekspoor.