Lionel Messi kan weer lachen

De Argentijnse vedette, die lange tijd aangaf weg te willen bij Barcelona, maar daarvan terug kwam, begon in de basis met de aanvoerdersband om zijn bovenarm.

De vriendschappelijke ontmoeting met derdeklasser Gimnàstic de Tarragona in het Estadi Johan Cruyff eindigde in een 3-1 zege voor Barça. Messi wist het doel (nog) niet te vinden, maar leek er toch plezier in te hebben gezien de lach op zijn gezicht.

Koeman, die vrijwel al zijn spelers 45 minuten liet voetballen, toonde zich na afloop tevreden. „Het belangrijkste is dat we geen blessures hebben opgelopen. Er zijn altijd dingen die beter kunnen, maar voor nu nu ben ik tevreden. Ik hier nu twee weken bezig en we hebben nu nog twee weken te gaan voor de start van de competitie.”

De ploeg van Koeman begint de Spaanse competitie op 27 september in Camp Nou tegen Villarreal.