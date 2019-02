Tv-gelden melkkoe voor Manchester United

Vooral de verkoop van de uitzendrechten deed de kassa bij de Noord-Engelse club rinkelen. Deelnemende clubs aan de CL mogen dit seizoen bijna 2 miljard euro aan tv-gelden verdelen.

United sloot het slotkwartaal van 2018 af met een omzet van 209 miljoen pond (237 miljoen euro). Dat betekende een stijging met 17 procent op jaarbasis. Wel moest de club flink dokken om van manager José Mourinho af te komen. Het ontslag van de Portugees en zijn assistenten kostte de club bijna 20 miljoen pond.

Het team is ook na de winter nog actief in de belangrijke Europese voetbalcompetitie. De eerste wedstrijd in de knock-outfase tegen Paris Saint Germain werd met 2-0 verloren. In de Engelse competitie heeft United met de nieuwe coach Ole Gunnar Solskjaer de smaak weer te pakken. Onder zijn leiding is de club inmiddels opgeklommen naar de vierde plaats op de ranglijst, een plek die recht geeft op wederom deelname aan de Champions League.