Wijnaldum na ziekte terug op trainingsveld

De Oranje-international deed zaterdag mee in het met 3-0 gewonnen duel met Bournemouth hoewel hij eigenlijk ziek was. Wijnnaldum scoorde, maar werd kort voor tijd naar de kant gehaald door trainer Jürgen Klopp. Sindsdien trainde hij niet meer met de groep die wegens een competitieloos weekeinde een trainingskamp in Marbella heeft belegd. Liverpool speelt dinsdag in de achtste finales van de Champions League tegen Bayern München, vijf dagen later volgt de competitietopper bij Manchester United.

,,Gini heeft nog niet getraind'', liet Klopp weten op de website van de club. ,,Dat is natuurlijk niet goed na zo'n intense wedstrijd voor hem. Hij had inderdaad een dip, maar keert nu terug.''

Wijnaldum miste in januari al een duel door een knieblessure. Hij is met Liverpool in een felle titelstrijd gewikkeld met Manchester City, terwijl ook Tottenham Hotspur nog op de loer ligt.