Ajax-parel met ’verkeerd’ shirt het veld in

Op het shirt van de pas 17-jarige middenvelder stond zijn naam namelijk verkeerd gespeld. Op sociale media leidde dit tot hilariteit. De bedrukker van het shirt van de Ajax-parel zal er ongetwijfeld niet om kunnen lachen.

Gravenberch kwam twintig voor tijd in de ploeg voor Donny van de Beek. Ajax zegevierde met 2-4 in Zwolle. Komende dinsdag nemen de Amsterdammers het in de Champions League op tegen Chelsea.