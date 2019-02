Griekspoor geeft stunt in Ahoy geen vervolg

De 22-jarige Noord-Hollander gaf donderdagmiddag vooral in de eerste set goed partij tegen Jo-Wilfried Tsonga, maar trok aan het kortste eind. De Fransman won in twee sets: 7-6 6-1.

Griekspoor stuntte dinsdag door in de eerste ronde de Rus Karen Chatsjanov, als tweede geplaatst, uit te schakelen.

Griekspoor deed op een wildcard mee aan het ATP-evenement in Ahoy. Door zijn uitschakeling is de rol van Nederland in het enkelspel uitgespeeld. Robin Haase strandde in de eerste ronde.

Tsonga, op de weg terug na veel blessureleed, speelt in de kwartfinales tegen de Rus Daniil Medvedev.