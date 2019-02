O’Sullivan onderuit in Welsh Open

In de derde ronde van het Welsh Open in Cardiff ging The Rocket verrassend met 4-2 onderuit tegen de jonge Alexander Ursenbacher. De Zwitser staat 71e op de wereldranglijst en heeft tot nu toe nauwelijks aansprekende resultaten geboekt.

O’Sullivan, die derde staat op de wereldranglijst, moest toezien hoe de Zwitser de wedstrijd van zijn leven speelde. O’Sullivan wisselde briljant spel af met het missen van de meest simpele ballen. Ronnie wist wel zijn 994e serie van 100 punten of meer te maken en nadert de magische grens van 1000 centuries. Als het spel van The Rocket in Cardiff een opmaat is voor wat hij straks op het wereldkampioenschap in Sheffield op de snookertafel gaat presteren, dan is zijn zesde wereldtitel nog een eind uit het zicht.