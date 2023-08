Zegereeks Arantxa Rus eindigt op Gran Canaria

Arantxa Rus heeft op een ITF-toernooi op Gran Canaria na acht zeges op een rij weer eens verloren. De beste tennisster van Nederland verloor op het Spaanse eiland in de halve finales van de Spaanse Jéssica Bouzas Maneiro, de nummer 153 van de wereld. Het werd 7-6 (7) 6-2. In de kwartfinales had Bouzas Maneiro ook al Suzan Lamens verslagen, in drie sets.

Arantxa Rus Ⓒ ANP/HH