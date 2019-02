Neuer terug in doel Bayern München

De medische staf liet weten dat de international voldoende is hersteld van een blessure om er uit bij Augsburg bij te zijn. ,,Ik ben er klaar voor'', lichtte hij zelf toe.

Wegens een pijnlijke duim kon Neuer twee weken niet meedoen. Normaal gesproken is hij volgende week nu ook van de partij in de eerste wedstrijd tegen Liverpool in de achtste finale van de Champions League op Anfield.

Arjen Robben, ook al enige tijd geblesseerd, is er in Augsburg zeker nog niet bij.