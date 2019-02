Feyenoord pakt beloftenteam anders aan

De directie van de Rotterdammers heeft dit besloten omdat de selectie van Jong Feyenoord fors was uitgedund. Een aantal spelers was al doorgestroomd naar het eerste elftal van Feyenoord of verhuurd aan FC Dordrecht.

„Met de doorstroming van diverse spelers naar het eerste elftal en de mogelijkheid om spelers van Feyenoord 1 wedstrijdminuten te laten maken in de competitie waarin Jong Feyenoord uitkomt, heeft dit team voor ons haar waarde bewezen dit seizoen”, aldus technisch directeur Martin van Geel op de website van Feyenoord. „Anderzijds willen we de spelers die permanent nog actief waren binnen Jong Feyenoord de trainingsomstandigheden bieden die zij verdienen. Dat wil zeggen: dagelijks een volledige en volwaardige groep om mee te trainen onder hoge intensiteit. Dat was na de doorstroming van de genoemde spelers van Feyenoord 1 en de verhuurde spelers aan FC Dordrecht niet altijd het geval meer en daarom vonden we het beter om de overgebleven jongens de overstap te laten maken naar Feyenoord Onder 19 dat getraind wordt door Dirk Kuyt en Cor Adriaanse.”