Droomsalaris voor Zivkovic in China

De aanvaller van KV Oostende bereikte mondeling overeenstemming met de Chinezen over een contract voor drie seizoenen.

In Azië krijgt de oud-speler van FC Groningen, Ajax en FC Utrecht een droomsalaris van bijna drie miljoen euro netto per jaar. De winterkeuze van Zivkovic voor China kan als vlucht worden gezien. De aanvaller kwam met hoge verwachtingen naar Oostende, omdat de steenrijke eigenaar Marc Coucke in hem een belangrijke pion zag om op termijn een gooi te doen naar het Belgische landskampioenschap.

Coucke stapte echter over naar Anderlecht en liet een slechte erfenis achter. Zivkovic koos eieren voor zijn geld en vertrekt naar China.