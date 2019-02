Griekspoor wil vooral constanter worden

,,Dit was dus voor mij een luxe week'', zei de 22-jarige tennisser na zijn nederlaag in de tweede ronde in twee sets (7-6/5 6-1) tegen de Franse routinier Jo-Wilfried Tsonga op het ATP-toernooi in Rotterdam.

,,Hier is alles extreem goed geregeld, van hotel, tot het eten en de medische verzorging. Nu ga ik weer terug naar de challengers. Daar word je hard van. Gelukkig wordt het organisatieniveau van die toernooien ook steeds beter.''

Griekspoor keek met een tevreden gevoel terug op de eerste set tegen Tsonga. ,,Ik serveerde onwijs sterk en maakte heel weinig fouten. Helaas ging het mis in de tiebreak. Ik miste twee forehands en kwam mede daardoor snel op een achterstand van 0-4. Dat gat was te groot om nog weg te werken. Op dat moment glipte de partij uit mijn handen. Hij ging beter spelen in de tweede set en ik ging te veel andere dingen doen. Kwestie van ervaring. Ik moet gewoon nog constanter worden.''