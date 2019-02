Verrassende winnares WK reuzenslalom

De Slowaakse hield over twee runs Viktoria Rebensburg net achter zich. De Duitse, die de eerste omloop won, leverde aan het slot van de tweede race net iets te veel in. In totaal bleef ze 0,14 seconden achter op de winnares. De zilveren medaille was wel het eerste eremetaal voor Duitsland op het evenement.

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin, eerder winnares van de super-G, veroverde het brons. Vlhova behaalde eerder zilver op de combinatie.