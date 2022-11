Formule 1-coureurs sluiten seizoen af met diner: ‘Avond om nooit te vergeten’

Het etentje stond grotendeels in het teken van het afscheid van Sebastian Vettel. De Duitse Aston Martin-coureur kondigde eerder dit jaar aan dat hij na dit seizoen stopt. Zijn stoeltje in 2023 wordt ingenomen door Fernando Alonso, die overkomt van Alpine. De Spanjaard komt in Abu Dhabi in actie met een speciale helm, geïnspireerd op het huidige ontwerp van de afzwaaiende viervoudig wereldkampioen.

"We hebben allemaal een lange weg afgelegd als rijders en blijven groeien als mensen"

Max Verstappen, die zijn RB18 vrijdag in de eerste vrije training afstaat aan junior-rijder Liam Lawson, kondigde donderdag aan dat hij dit weekeinde helmen gaat uitwisselen met Vettel. Meerdere coureurs deelden na afloop foto’s van de avond via Instagram, met daarbij meestal de tekst ‘Danke Seb’.

,,We hebben allemaal een lange weg afgelegd als rijders en blijven groeien als mensen”, aldus Lewis Hamilton, terugblikkend op het diner. ,,Wat er ook op de baan gebeurt, we blijven ons ontwikkelen. Dat we allemaal samen kwamen om het leven en Sebastians carrière te vieren, was heel bijzonder. Een avond om nooit te vergeten.”

De afzwaaiers

Daniel Ricciardo, Mick Schumacher en Nicolas Latifi zijn evenals Vettel bezig aan hun (voorlopig) laatste Formule 1-weekeinde. Zij vertrekken respectievelijk bij McLaren, Haas en Williams.

Verstappen en Sergio Pérez waren donderdag ook aanwezig bij het diner. Beide Red Bull-coureurs bevonden zich de afgelopen dagen in het oog van een stevige storm. Tijdens de Grand Prix van Brazilië weigerde Verstappen in de slotfase zijn teamgenoot te laten passeren. De Nederlandse wereldkampioen had intern al aangekondigd een dergelijk verzoek van zijn team niet in te willigen, maar werd tijdens de race toch voor het blok gezet door de leiding. Verstappen kreeg daarop bakken met kritiek en talloze haatberichten over zich heen. Red Bull ging donderdag door het stof en nam de schuld op zich.