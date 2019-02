Oranje loot gunstig voor finaleweek Davis Cup

De Davis Cup kent in 2019 een vernieuwde opzet. De ploeg van captain Paul Haarhuis plaatste zich anderhalve week geleden voor de finaleweek door een overwinning in en tegen Tsjechië: 1-3. Robin Haase won in Ostrava drie wedstrijden.

Het slot van het tennisseizoen heeft van 18 tot en met 24 november plaats in Madrid. Er doen achttien landen mee in de hoofdstad van Spanje. De groepswinnaars plus de beste twee nummers twee plaatsen zich voor de kwartfinales.

Kroatië, dat vorig jaar november de laatste Daviscup 'oude stijl' won, zit in een poule met Spanje en Rusland. Het als eerste geplaatste Frankrijk, dat in de finale verloor, speelt tegen Servië en Japan.

Oranje plaatste zich begin deze maand voor het lucratieve eindtoernooi met een zege op Tsjechië.