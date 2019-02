UEFA onderzoekt gele kaart Ramos

Hij wekte in Amsterdam aanvankelijk de indruk dat hij opzettelijk een gele kaart had opgelopen, om de schorsing in de return tegen Ajax te kunnen uitzitten. ,,Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik het niet bewust deed'', liet Ramos optekenen.

Kort na deze uitlating kwam hij echter terug op zijn woorden, maar toen was het kwaad al geschied. De disciplinaire commissie van de UEFA kondigde donderdag aan de reactie van de loslippige Ramos te onderzoeken.

De 32-jarige verdediger kreeg in de slotfase zijn derde gele kaart van dit seizoen, na een opzichtige overtreding op Ajacied Kasper Dolberg. Hij is daardoor automatisch geschorst voor het eerstvolgende duel. Vanaf de kwartfinales zou Ramos in de Champions League dan weer met een schone lei kunnen beginnen. De UEFA heeft in het verleden echter wel vaker spelers hard aangepakt nadat ze een gele kaart om soortgelijke reden hadden uitgelokt.

