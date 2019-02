Molano zorgt opnieuw voor Colombiaans succes

Het was de tweede zege voor een Colombiaan in eigen land, na de winst van Álvaro José Hodeg in de tweede rit. De Fransman Julian Alaphilippe eindigde als tweede, voor de Colombiaan Diego Ochoa.

Ook de leiderstrui is in handen van een Colombiaan. Rigoberto Urán, die met zijn formatie EF Education First de ploegentijdrit had gewonnen, heroverde die op Hodeg.

Sprinter Fernando Gaviria, vorig seizoen goed voor drie ritzeges, ging niet van start in de derde etappe. Volgens zijn ploeg UAE Emirates heeft de Colombiaan te veel last van een virusinfectie aan de luchtwegen.