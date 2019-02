Bosz weet niet te winnen in Rusland

Als gebruikelijk liet Bosz zijn elftal offensief spelen en dat leverde de nodige kansen op. In de counter liet Krasnodar, dat in eigen land wegens de winterstop momenteel niet voetbalt, zich ook niet geheel onbetuigd.

Bosz bereikte in 2017 met Ajax de finale van de Europa League. In Stockholm was Manchester United, destijds nog onder leiding van José Mourinho, met 2-0 te sterk.

Nederlanders

Stefan de Vrij won donderdag met Inter wel een uitwedstrijd. Dat gebeurde bij Rapid Wien, 1-0. De Argentijn Lautaro Martínez maakte in Oostenrijk vlak voor rust uit een strafschop het doelpunt.

Arsenal ging onderuit tegen BATE Borisov. In Wit-Rusland werd het 1-0 voor de thuisclub. Stanislav Dragun maakte in de eerste helft het doelpunt. De Fransman Alexandre Lacazette werd aan Engelse kant in de slotfase uit het veld gestuurd.

Sevilla won bij Lazio, 0-1. Hier was de Franse speler Wissam Ben Yedder de matchwinner. Quincy Promes viel bij Sevilla een kwartier voor tijd in.