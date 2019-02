EA Sports haalt Ronaldo van cover FIFA19 af

De Portugese superster van Juventus kan uiteraard nog wel gekozen worden, maar is niet meer te zien als grote uithangbord van de voetbalgame.

Op Twitter kondigden de makers EA Sports enkel aan dat hij vervangen werd door de drie spelers.

Verkrachtingszaak

Over de reden waarom Ronaldo plotseling niet meer te bespeuren valt, zwijgt EA Sports, maar het vermoeden is sterk dat het te maken heeft met de verkrachtingszaak die Ronaldo boven het hoofd hangt.

De Amerikaanse Kathryn Mayorga beweert dat ze in 2009 door de Portugese topvoetballer verkracht werd en met hem een schikking over zwijggeld trof. Toen de zaak openbaar werd gemaakt eind september deed EA Sports er alles aan om zijn betrokkenheid met Ronaldo te verhullen.

In een officieel statement werd toen verklaard „de situatie nauwlettend in het oog te zullen houden.” „We verwachten dat onze ambassadeurs en cover-atleten zich gedragen op een manier die overeenkomt met de waarden van EA”, was destijds het statement.