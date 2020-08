IOC-baas Thomas Bach wil niet speculeren over Spelen in Tokio

„We weten niet eens of we morgen onze huizen nog mogen verlaten”, zegt de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité in een interview met Reutlingen Generalanzeiger.

„Maar toch wordt er maar gespeculeerd of het grootste sportevenement van de wereld volgend jaar wel kan plaatsvinden”, stelt Bach.

„Laten we aan de slag gaan. We verliezen alleen maar tijd met speculeren. We moeten de Spelen in Tokio aanpassen aan de tijd waarin we leven. We willen een Spelen die bij de crisis past. We willen tijdens de Spelen ook laten zien dat mensen verbonden met elkaar moeten blijven”, aldus Bach die graag zou zien dat Duitsland zich ooit weer eens kandidaat stelt voor de organisatie van de Spelen.

De Olympische Spelen in Tokio zijn verplaatst naar volgend jaar, vanwege de uitbraak van het coronavirus.