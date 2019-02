Offday Bertens in Doha

De nummer acht van de wereld kwam tegen Elise Mertens matig voor de dag en verloor met 4-6 en 3-6. In haar eerste twee rondes kwam Bertens tegen respectievelijk Camilia Giorgi en Carla Suarez Navarro knap terug na een matige start. Deze keer zat dat er niet in.

In de eerste set maakte de 27-jarige Bertens tegen haar Belgische opponente een 1-4 achterstand ongedaan, maar vervolgens gaf ze toch de eerste set uit handen. Ook in de tweede set moest ze direct een break achterstand toestaan. Ook deze keer brak Bertens terug, maar opnieuw gaf ze het daarna weg.

Elise Mertens Ⓒ AFP

Bertens verloor voor de derde keer in haar loopbaan van de nummer 21 in de wereld. Eerder dit jaar had de Nederlandse voor de eerste keer gewonnen van de taaie Belgische. Mertens kwam goed voor de dag, maar profiteerde ook van veel te veel fouten van Bertens, die er wel voor vocht, maar haar dag niet had. In de laatste game werkte Bertens nog twee wedstrijdpunten weg met forehandwinners, maar het derde wedstrijdpunt was er eentje teveel.