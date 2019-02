Van Barneveld verrast met sterke comeback

In Glasgow maakte de 51-jarige Hagenaar een 2-6 achterstand ongedaan tegen Gerwyn Price: 6-6 in legs. Vorige week verloor Van Barneveld zijn eerste duel van zijn laatste Premier League. In Newcastle ging hij onderuit tegen James Wade.

Van Barneveld wil dolgrag pieken in zijn laatste jaar bij de PDC, maar sinds zijn aankondiging dat hij ermee gaat stoppen na het WK 2020 ging het bergafwaarts met de Nederlander. Tijdens het WK ging hij direct onderuit en ook in de Premier League is de winnaar van 2014 ver verwijderd van zijn topvorm.

Wellicht dat zijn knappe wederopstanding tegen Price zijn vertrouwen een boost kan geven. In de laatste leg miste de darter uit Wales dubbel 12 voor een 144-finish, waarna Van Barneveld zijn vierde kans op een gelijkspel wel pakte.

Ondanks het punt maakte Van Barneveld een matige indruk. Een gemiddede van nog geen 89 en een dubbelpercentage van 35 procent spreken niet bepaald tot de verbeelding.

Uitslagen plus resterende wedstrijden

Peter Wright - Michael Smith 6-6

Rob Cross - James Wade 7-4

Raymond van Barneveld - Gerwyn Price 6-6

Daryl Gurney - Glen Durrant

Mensur Suljovic - Michael van Gerwen