Brugge en Inter doen goede zaken voor Nederlands voetbal

Evenals Denswil waren ook Sofyan Amrabat en Ruud Vormer basisspeler bij Club. Amrabat werd halverwege gewisseld.

Stefan de Vrij won donderdag met Inter een uitwedstrijd. Dat gebeurde bij Rapid Wien, 1-0. De Argentijn Lautaro Martínez maakte in Oostenrijk vlak voor rust uit een strafschop het doelpunt.

Champions League 2020

De Oostenrijkse clubs verliezen dus allebei en dat was noodzakelijk voor de Nederlandse clubs in Europa. Het betekent namelijk dat er toch nog enige hoop is op een vaste Champions League-plek voor de Eredivisiekampioen van 2020. Mocht Rapid ook bij Inter verliezen én wint Brugge in Salzburg, maakt het niet meer uit wat Ajax doet uit bij Real Madrid. Dan plaatst de kampioen van Nederland van 2020 zich rechtstreeks voor het kampioenenbal.