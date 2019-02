Van Gerwen weer superieur

De nummer één van de wereld rekende vorige week af met Michael Smith (7-5 in legs) en won donderdag in Glasgow van Mensur Suljovic. Door de zege is de 29-jarige Nederlander met vier punten nu alweer de koploper van de prestigieuze dartscompetitie.

Sinds Van Gerwen in 2013 zijn debuut maakte in de Premier League sloot hij de reguliere competitie altijd als koploper af. In 2013, 2016, 2017 en 2018 greep de drievoudig wereldkampioen de eindzege.

Van Gerwen betreedt de Arena. Ⓒ Steve Welsh PDC

Van Gerwen kwam deze keer eens niet tot een gemiddelde van honderd (99.82), maar desondanks kwam de zege voor de Brabander geen moment in gevaar. Suljovic produceerde 101.07 gemiddeld, maar daar kocht de Oostenrijker helemaal niets voor.

Uitslagen

Peter Wright - Michael Smith 6-6

Rob Cross - James Wade 7-4

Raymond van Barneveld - Gerwyn Price 6-6

Daryl Gurney - Glen Durrant 7-3

Mensur Suljovic - Michael van Gerwen 3-7