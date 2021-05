Estavana Polman: ’2 procent kans geeft hoop om voor Spelen te gaan’

„De dokter zei tegen me dat ik het kon vergeten, maar hij sloot af met dat ik twee procent kans had. Dat kleine beetje hoop is voor mij genoeg om er voor te gaan”, aldus de Arnhemse, die vorige week tijdens de play-offs om de Deense titelstrijd wederom haar kruisband in haar rechterknie beschadigde, evenals haar meniscus. Het is Polman ten voeten uit, positief ingesteld als altijd. Als er een kansje is, moet je die met beide handen grijpen.

Op die manier werd met de uitblinkende blondine immers de wereldtitel in 2019 gewonnen. Na de valse start tegen Slovenië volgden vier zeges tegen onder meer aartsrivaal Noorwegen. Daarna was er weer twee keer verlies, waarmee de rol van Oranje leek uitgespeeld, maar toch werd er een ontsnappingsroute naar de halve finale gevonden waar Houdini jaloers op zou zijn geweest. Aan de hand van Polman werd het goud na een knotsgekke halve eindstrijd en finale binnengehaald, waarin winst in beide gevallen tevens aan een zijden draadje hing.

En nu is er voor Polman weer dat minieme kansje om er toch bij te zijn in Tokio. „Ik kan in een hoekje gaan zitten en verdrietig zijn”, zei ze tegen de NOS. „Misschien moet er over drie weken wel geopereerd worden, omdat de boel weer instabiel is. Maar met dat kleine beetje hoop wil ik toch voor die Spelen gaan.”