PSV heeft grootse plannen

„Het hoofdgebouw dat ze nu aan het bouwen zijn, wordt echt gigantisch groot en is van alle gemakken voorzien. Alles wat nodig is om het beste uit jezelf te halen, verzamelen we daar”, zegt hoofd jeugdopleiding Ernest Faber. „Er zit in deze regio zoveel kennis en kunde. Er is een heel mooie samenwerking met Brainport Eindhoven, de High Tech Campus, universiteit, hogescholen, innovatieve bedrijven en grote industrieën. Ook daar zit heel veel talent. Dit is het economische middelpunt van Nederland. We willen heel graag samenwerken met al dat talent hier in de regio. Wat we samen leren, delen we ook weer.”

De investeringen in de jeugdopleiding moeten ervoor zorgen dat nog meer spelers doorstromen naar de hoofdmacht. Faber: „Dit wordt een heel dynamische wereld. Als je hier binnenstapt, moet je echt zin krijgen om mee te gaan en jezelf willen ontwikkelen. Spelers krijgen ook de kans te leren van hun fouten. Dat warme, open gevoel hoort ook bij PSV. Maar het gaat er uiteindelijk om dat we spelers afleveren aan het eerste elftal.”