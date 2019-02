’Opvallend dat naam Schreuder niet bij Feyenoord valt’

,,Hij is afkomstig uit de Feyenoord-jeugd, speelde in twee periodes als prof bij de club en heeft een goede naam als trainer en wordt intern vaak als de baas van het trainingsveld gezien. Is Schreuder de beoogde opvolger van Erik ten Hag als de tukker dit seizoen geen prijs wint? Iedere club die ’nee’ zegt tegen een afkoopsom van een miljoen euro van RB Leipzig voor een assistent-trainer, denkt dat zo iemand meer kan dan tweede viool spelen. Schreuder kwam trouwens op voorspraak van directeur Marc Overmars en niet op verzoek van Ten Hag als assistent naar Ajax”, aldus Driessen.

Hij vervolgt: ,,Schreuder staat er in alle geledingen op De Toekomst bijzonder goed op. Hij omarmt de voetbalvisie van Ajax, staat open voor doorstroming van eigen jeugd en kan goed met jeugdspelers overweg zoals het grote talent Gravenberch. Bovendien raakt hij de juiste snaar bij de spelersgroep in het algemeen en de ervaren Tadic en moeilijke Ziyech in het bijzonder. Tactisch noemen ze Schreuder sterk in Amsterdam en hij leidt regelmatig de besprekingen. Opmerkelijk: bij Benfica stonden Schreuder en Ten Hag langs de lijn en zochten de Ajacieden de assistent op in plaats van de hoofdtrainer bij een aanpassing van de strijdwijze. Dat veel oud-Ajacieden bij en rond de club met hem weglopen is meegenomen.”

