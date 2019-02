Ook Chili wil WK 2030 organiseren

Dat hebben de regeringen van Argentinië, Paraguay, Uruguay en Chili in een gezamenlijke verklaring bekendgemaakt.

Het Zuid-Amerikaanse kwartet krijgt concurrentie van Engeland en van een gezamenlijk project van Marokko, Algerije en Tunesië.

In 2030 bestaat het WK honderd jaar. Het eerste WK werd in 1930 in Uruguay gehouden, waarbij het gastland Argentinië in de finale versloeg.