Met of zonder corona? ’Olympische Spelen Tokio gaan in 2021 door’

De Olympische Spelen van Tokio die vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus naar volgend jaar zijn uitgesteld, gaan dan sowieso door, zegt de chef van het Japanse organisatiecomité. Toshiro Muto zegt tegen The Financial Times dat dit ook het geval zal zijn als de coronapandemie dan nog niet is bezworen.