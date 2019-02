Video: Asensio spreekt Nederlands met zijn oma

Dat Marco Asensio-Willemse, de volledige naam van de Real-ster, Nederlandse roots heeft is al langer bekend, maar dat hij ook de taal machtig is niet. Voordat hij terugging naar Madrid sprak hij nog even met zijn oma, in het Nederlands.

Dagelijks het belangrijkste sportnieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik