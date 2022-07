PSV hard op weg om Everton-verdediger Jarrad Branthwaite te huren

De kans is groot dat de Eindhovense club dan opnieuw op een oude bekende stuit. Maandag is de loting. Sturm Graz, AS Monaco, Union St. Gilles, Midtjylland en Larnaca zijn de potentiële tegenstanders. PSV kwam Sturm Graz en AS Monaco vorig seizoen nog in de groepsfase van de Europa League tegen. Midtjylland was toen al vroeg in het seizoen tegenstander in de voorronde van de Champions League. Het klusje tegen de Denen klaarde PSV overtuigend..

Vorig seizoen had PSV zijn selectie al bij het begin van de voorbereiding rond. Mede door de blessures van de centrale verdedigers André Ramalho en Olivier Boscagli is er nu nog een impuls nodig. Die moet waarschijnlijk komen van Jarrad Branthwaite die op het punt staat om zich op huurbasis aan de Eindhovense club te binden. De nieuwe algemeen directeur Marcel Brands haalde de 20-jarige verdediger in zijn functie van technisch directeur naar Everton.

Selectie rond met Brantwaite

Voor PSV lijkt het een uitstekende optie. Branthwaite kan speeltijd opdoen, maar zal later een terugkeer van Boscagli niet in de weg staan. Dan heeft de Eindhovense club ook Armando Obispo nog als linker centrale verdediger. Mede door blessures slaagde hij er vorig seizoen niet in een lange serie goede wedstrijden op topniveau neer te zetten. In de voorbereiding op het huidige seizoen was hij ook al niet topfit.

Met Branthwaite als verdedigende kracht heeft PSV zijn selectie rond. Het vastleggen van Savio is een formaliteit. De Eindhovense club heeft er goede hoop op dat Erick Gutiérrez zijn contract zal verlengen. De Mexicaan veroverde vorig seizoen een basisplaats en groeide uit tot een belangrijke kracht. De vraag is hoe vaak hij in actie zal komen als PSV met de punt naar achteren blijft spelen. Dan is er maar één verdedigende middenvelder nodig. De vraag is echter of de nieuwe trainer Ruud van Nistelrooy in topwedstrijden kan vasthouden aan die aanvallende speelstijl. Arminia Bielefeld legde vorige week de kwetsbaarheid van de Eindhovense club bloot.

Als Branthwaite is vastgelegd moet PSV vooral nog anticiperen op het mogelijke vertrek van spelers. Maar in tegenstelling tot een paar weken geleden heerst er naar buiten toe voorlopig rust rond Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré, twee van de sterkmakers van het vorig seizoen. Het zal Van Nistelrooy tevreden stemmen, die in gesprekken vooral Gakpo probeerde te bewegen nog wat langer bij PSV te blijven.