Mourinho sneert naar Barcelona: ’De mislukte haaien van de CL sluiten weer aan’

Barcelona speelde woensdag in een spectaculaire wedstrijd in de Champions League met 3-3 gelijk tegen Internazionale. De kans is groot dat de Catalanen door het gelijke spel overwinteren in de Europa League. „De mislukte haaien van de Champions League zullen arriveren en ze zullen hard binnenkomen”, stelde Mourinho doelend op de Spanjaarden. „Zo zou het niet moeten zijn, maar het is de realiteit. Het wordt leuk om tegen de mislukkingen van de Champions League te spelen.”

Naast Barcelona stevenen onder meer ook Ajax en Atlético Madrid af op Europa League-overwintering. AS Roma is overigens zelf nog niet verzekerd van een plek in de knock-outfase van het tweede Europese toernooi. „We willen als tweede eindigen en doorgaan. Als we derde worden, zijn we kandidaten om de Conference League-titel te prolongeren”, aldus Mourinho.