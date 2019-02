’Barney’: ’Enkele demonen in mijn hoofd verslagen’

Van Barneveld kende - nadat hij een week eerder al met 4-7 van James Wade had verloren - een dramatische start. Even stond hij weer hoofdschuddend op het podium en enkele bouncers deden hem de moed in de schoenen zakken. „Zoiets gaat in je hoofd zitten. Daar is moeilijk mee om te gaan”, stelde ’Barney’. Bij een 2-6 achterstand leek hij verslagen.

Het publiek in Glasgow was volledig op de hand van Van Barneveld en keerde zich eigenlijk de hele partij tegen Price. Vanaf het moment dat de darter uit Wales zijn opwachting maakte klonk een luid boegeroep en werd hij tijdens elke beurt continu uitgefloten. Price maakte vorig jaar tijdens zijn gewonnen Grand Slam of Darts-finale ruzie met de Schotse dartsheld Gary Anderson en dat waren de fans in Glasgow niet vergeten. Tegen het einde van de partij werd de druk Price teveel. Hij miste liefst vier wedstrijdpijlen en moest zo onnodig een punt afstaan.

„Als het publiek niet achter me had gestaan, dan had ik verloren”, concludeerde Van Barneveld tegenover Live Darts. „Gerwyn speelde fantastisch. Soms ben je tevreden met een punt en soms niet. Voor Gerwyn zal het voelen alsof hij een punt heeft verloren, voor mij voelt het als een gevonden punt.” De 51-jarige Hagenees zag zijn arbeid van de afgelopen weken in elk geval worden beloond. „Ik werk hard en heb veel getraind. Ik bereid me goed voor en ik sta er positief in. Misschien daarom wel het punt vanavond.”

Gerwyn Price laat tegen Raymond van Barneveld enkele grote kansen op de zege onbenut. Ⓒ PDC

Van Barneveld, bezig aan zijn laatste jaar als prof, was vooral trots dat hij zich wist terug te knokken van de schier onoverbrugbare achterstand. „Misschien is het niet verdiend, maar je doet je best. Ik wil het publiek, de fans, mijn familie en management niet teleurstellen. Ze werken allemaal zo hard voor me. Er is slechts één persoon die het kan en moet doen en dat ben ikzelf. Je moet het voelen, de liefde voor het spel en het publiek. Ik ben nu positief.” De slotconclusie van de Nederlander was duidelijk: „Ik heb vanavond enkele demonen in mijn hoofd verslagen en kijk uit naar volgende week.”

Het dartscircus strijkt aanstaande donderdag neer in Dublin. De confrontatie met Mensur Suljovic is voor Van Barneveld direct een belangrijke. Zelf staat hij na twee partijen op een achtste plek en alleen de Oostenrijker staat met een laatste positie op de ranglijst onder hem. Michael van Gerwen, die in Glasgow eenvoudig (7-3) van Suljovic won, is de trotse koploper. De 29-jarige Brabander is de enige deelnemer die nog geen puntenverlies heeft opgelopen.

Opperste concentratie bij Raymond van Barneveld Ⓒ PDC

Eerste speelronde - Metro Radio Arena, Newcastle

James Wade - Raymond van Barneveld 7-4

Gerwyn Price - Daryl Gurney 7-4

Chris Dobey - Mensur Suljovic 6-6

Michael van Gerwen - Michael Smith 7-5

Peter Wright - Rob Cross 6-6

Tweede speelronde - The SSE Hydro, Glasgow

Peter Wright - Michael Smith 6-6

Rob Cross - James Wade 7-4

Raymond van Barneveld - Gerwyn Price 6-6

Daryl Gurney - Glen Durrant 7-3

Mensur Suljovic - Michael van Gerwen 3-7

Derde speelronde - donderdag 21 februari (3Arena, Dublin)

Gerwyn Price - James Wade

Steve Lennon - Peter Wright

Michael van Gerwen - Rob Cross

Michael Smith - Daryl Gurney

Mensur Suljovic - Raymond van Barneveld

