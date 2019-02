UEFA lovend over eerste VAR-optreden in Champions League

„Ik ben erg tevreden over het optreden van de VAR”, meldt Roberto Rosetti, hoofd van de arbitrage van de Europese voetbalbond, op de website van UEFA. „De technologie werkte perfect en de scheidsrechters hebben het erg goed gedaan. We hebben er met z’n allen hard aan gewerkt en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.”

Primeur

De primeur van het eerste VAR-ingrijpen ging naar Ajax. Nicolas Tagliafico dacht de 1-0 binnen te koppen tegen Real Madrid, maar de VAR greep in, omdat bleek dat Dusan Tadic hinderlijk buitenspel stond. „Het doelpunt werd terecht afgekeurd”, laat Rosetti weten, al kostte het wel wat tijd voordat het definitieve besluit werd genomen. „Het belangrijkste is dat het juiste besluit is genomen, niet hoe lang het duurt. Maar wij willen alles zo efficiënt mogelijk laten verlopen. Op gebied van snelheid is er nog genoeg te verbeteren.”

Overigens was niet iedereen het eens met het ’positief’ ingrijpen van de VAR. Zo spraken de Spaanse media zelfs van een schande. Tadic reageerde tevens verbaasd over het besluit.

Europa League

De UEFA besloot plots de VAR te implementeren tijdens de knockout-fase van de Champions League, terwijl het in eerste instantie pas op de planning stond voor volgend seizoen. UEFA heeft tevens besloten de VAR toe te passen tijdens de finale van de Europa League, de UEFA Super Cup, Nations League Finals en tijdens het EK onder 21.