Sportsector loopt 1,5 miljard mis door coronacrisis

Het Mulier Instituut, dat onderzoek doet naar de gevolgen van de maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het coronavirus te bestrijden, denkt dat de totale schade voor de sport in Nederland tot nu toe 400 tot 600 miljoen euro bedraagt.

„De daadwerkelijke schade voor de sport als gevolg van de coronacrisis over heel 2020 zal hoger zijn, omdat sommige maatregelen nog gelden na 1 juli en vanwege gevolgschade. Een goed en definitief beeld van de schade in 2020 wordt pas midden 2021 zichtbaar”, staat in de eerste rapportage van de Sport & Corona-monitor, waarvoor het Mulier Instituut samenwerkt met het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Ze doen dit in opdracht van het ministerie van VWS, sportkoepel NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten. Het rapport van bijna 150 pagina’s werd donderdag aangeboden aan de Tweede Kamer. Het onderzoek gaat door en het is bedoeling dat er in september en december nieuwe rapportages van komen.

Sportkoepel NOC*NSF berekende half maart, toen Nederland als gevolg van de coronamaatregelen vrijwel stil kwam te liggen, dat de totale schade voor de sport zo’n 950 miljoen euro zou gaan bedragen. Sportaanbieders, clubs en verenigingen moesten hun deuren sluiten, competities werden afgebroken en tal van evenementen afgelast. Sinds deze week mogen de sportclubs weer open en kan er vrijwel overal in Nederland weer gesport worden.

De grootste financiële klappen zijn voor de sportondernemers, zoals fitnesscentra, dansscholen, golfbanen en zwembaden. Zij lopen volgens de onderzoekers ruim 800 miljoen euro aan inkomsten mis. Voor sportverenigingen bedraagt de inkomstenderving zo’n 340 miljoen, de 34 clubs uit het betaalde voetbal missen bijna 100 miljoen euro aan inkomsten omdat de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie voortijdig zijn beëindigd.

De onderzoekers benadrukken dat er ook sprake is van schade die niet of nauwelijks in geld is uit te drukken, zoals het plezier dat mensen missen omdat ze niet kunnen sporten, stagnatie of terugval van sporttechnische vaardigheden en gezondheidsschade. Vooral basisschoolkinderen deden tijdens de eerste weken van de coronacrisis aanzienlijk minder aan sporten en bewegen dan normaal.