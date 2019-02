Drie Nederlanders behoren tot beste wateratleten van het jaar

Van Rouwendaal schitterde tijdens de Europese kampioenschappen in Glasgow op meerdere fronten. In Loch Lomond won ze de vijf en tien kilometer plus de gemengde estafette. Op de 25 kilometer greep ze op een haar na naast het goud.

Van Duijn was tijdens datzelfde toernooi de verrassing op de tienmeterplank. In Edinburgh veroverde ze het goud. Het was het eerste Nederlandse succes sinds de Europese titel van Daphne Jongejans in 1987.

Van der Sloot schitterde tijdens de EK waterpolo in Barcelona. Met het Nederlands team veroverde ze de Europese titel. Tijdens dat toernooi werd ze tevens uit geroepen tot beste speelster. Eerder werd de speelster van het Italiaanse Orizzonte Catania door het toonaangevende Amerikaanse blad Swimming World al uitgeroepen tot beste speelster van de wereld.