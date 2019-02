Beveiliging houdt Japanse tennisgrootheid tegen in Ahoy

Opperste concentratie bij Kei Nishikori. Ⓒ EPA

ROTTERDAM - Er was even een klein probleempje met de man die in zijn vaderland Japan niet rustig over straat kan. Kei Nishikori kwam het spelershome niet in bij het ABN Amro-toernooi omdat hij zijn accreditatie (identiteitskaart) niet om zijn nek had hangen. De kordate dame bij de deur was onverbiddelijk: ,,Iedereen kan wel zeggen die hij een toptennisser is.’’