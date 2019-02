Korea's willen onder één vlag naar Spelen

Ook is het de bedoeling dat atleten van beide landen onder één vlag verschijnen bij de openingsceremonie. Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, heeft dat vrijdag gezegd in Lausanne. De Duitser had in de Zwitserse stad een ontmoeting met officials van beide Korea's.

Winterspelen

Bij de Winterspelen in Pyeongchang kregen de sporters van Zuid-Korea en Noord-Korea tijdens de openingsceremonie een staande ovatie toen ze onder gezamenlijke vlag, onder de naam 'Korea' het stadion kwamen binnengelopen. Het vrouwenijshockeyteam bestond uit speelsters van beide landen. Noord-Korea deed met 22 atleten mee aan de Winterspelen. Ook stuurde het land 24 officials en 21 mediavertegenwoordigers naar het sportevenement.