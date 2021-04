AS Monaco houdt zicht op titel in Frankrijk

Monaco heeft een punt minder dan koploper Paris-Saint-Germain, dat zaterdag won bij FC Metz. Lille heeft een punt minder dan Monaco, maar speelt later zondag nog tegen nummer 4 Olympique Lyon.

Invaller Wissam Ben Yedder, al in de eerste helft in de ploeg gekomen voor Stevan Jovetic, maakte ruim tien minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd. De spits kreeg de bal toegespeeld van Youssouf Fofana en schoot die over doelman Paul Bernardoni in het doel.