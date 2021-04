Memphis Depay met Lyon pijnlijk onderuit in topper tegen Lille

Lille komt door de zege op 73 punten, 1 meer dan Paris Saint-Germain. Monaco, staat derde op 2 punten. Olympique Lyon blijft vierde op 67 punten. Monaco won eerder op zondag met 1-0 bij Angers. PSG had zaterdag FC Metz met 3-1 verslagen.

Lyon, met aanvoerder Memphis Depay, kwam via een treffer van Islam Slimani en een eigen doelpunt van José Fonte op 2-0. Burak Yilmaz bracht met een snoeiharde vrije trap de spanning vlak voor de rust terug. Jonathan David zorgde na een uur voor de gelijkmaker. Yilmaz besliste vijf minuten voor tijd met zijn tweede doelpunt de wedstrijd in het voordeel van Lille, waar Sven Botman de hele wedstrijd speelde.

AS Monaco houdt zicht op titel in Frankrijk

AS Monaco blijft in de race voor de landstitel in de Franse Ligue 1. De ploeg uit het vorstendom won met 1-0 bij Angers SCO en komt daardoor op 71 punten.

Invaller Wissam Ben Yedder, al in de eerste helft in de ploeg gekomen voor Stevan Jovetic, maakte ruim tien minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd. De spits kreeg de bal toegespeeld van Youssouf Fofana en schoot die over doelman Paul Bernardoni in het doel.