Van Bommel: ’Als je garantie wil, moet je een wasmachine kopen’

Op de vraag of Sam Lammers, momenteel door PSV verhuurd aan de tegenstander van zaterdag SC Heerenveen, volgend seizoen eerste spits zou kunnen zijn in Eindhoven antwoordde de coach gevat: „Toezeggingen kan ik niet doen. Als je garantie wil hebben, moet je een wasmachine kopen.”

Dat betekent niet dat Van Bommel niet tevreden is over de prestaties van Lammers in Friesland. „Ik vind dat Sam het heel goed doet. Als hij fit blijft, speelt hij dit seizoen 34 wedstrijden. Voor zijn ontwikkeling als spits is dat uitstekend.”

Uitwedstrijden

PSV verspeelde in de twee uitwedstrijden na de winterstop bij FC Emmen (2-2) en FC Utrecht (2-2) punten, maar Van Bommel vindt niet dat zijn ploeg minder voor de dag komt in 2019. „Nee, er is niets veranderd ten opzichte van de eerste seizoenshelft. Misschien lijkt dat op het oog zo, maar voor mijn gevoel spelen we zelfs beter dan voor de winter. We hebben veel langere fases de bal, creëren veel kansen en krijgen nauwelijks iets tegen. Ik vind dat we gewoon heel erg goed voetballen. We zijn zeker niet ingekakt.”

