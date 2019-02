Geen succes voor duo Haase en Middelkoop

De twee Nederlanders gingen in de kwartfinales in Ahoy ten onder tegen de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury: 6-7 (4) 4-6. De partij duurde 1 uur en 12 minuten.

Haase verloor eerder in de week in het enkelspel. De Kazak Michail Koekoesjkin was de Hagenaar in de eerste ronde de baas.

Bekijk ook: Beveiliging houdt Japanse tennisgrootheid tegen in Ahoy