Feyenoord oefent voor maximaal 7000 fans tegen Sparta

Bezoekers uit een huishouden mogen zondag gewoon naast elkaar op de tribune zitten. Dat geldt ook voor jongeren tot 18 jaar. Feyenoord adviseert andere supporters wel 1,5 meter afstand te houden.

Ajax speelt het oefenduel van zaterdag tegen RKC Waalwijk zonder publiek in de Johan Cruijff ArenA. De gemeente Amsterdam heeft nog geen vergunning vrijgegeven en de club heeft daardoor niet de formele toestemming die nodig is om de gewenste 9000 toeschouwers toe te laten.

Ajax heeft in aanloop naar het nieuwe seizoen in de eredivisie wedstrijden tegen RKC Waalwijk (8 augustus) en FC Utrecht (13 augustus) gepland in het eigen stadion. Volgens de club is op 15 juli een vergunningsaanvraag voor beide wedstrijden ingediend met daarin een uitgebreid plan dat voldoet aan de protocollen van de voetbalbond KNVB en richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Ajax hoopt tegen FC Utrecht wel supporters te kunnen toelaten.