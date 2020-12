Live Champions League: wat kan Ajax in ’finale’ tegen Atalanta?

Volg alle duels in de Champions League via ons live scorebord, met de opstellingen, de doelpuntenmakers en extra statistieken.

Daley Blind verschijnt niet aan de aftrap. De verdediger sloeg dinsdag de training al over, omdat hij zich grieperig voelde en was woensdag nog niet hersteld. Blind wordt centraal achterin vervangen door Lisandro Martinez. Lasina Traoré is niet fit genoeg, waardoor Brian Brobbey in de punt van de aanval begint.

Ajax kan niet alleen in sportief opzicht een enorme slag slaan. De Amsterdamse club ontvangt een premie van 9,5 miljoen euro als het overwintert in de Champions League. Een overwinning op Atalanta is goed voor 2,7 miljoen euro. Een plaats in de zestiende finales van de Europa League levert slechts 500.000 euro op.