Statistieken: Ajax uit Champions League

De ploeg van trainer Erik ten Hag ging in het thuisduel met Atalanta onderuit (1-0) en bekert daardoor na de winterstop verder in de Europa League.

Ajax moest van Atalanta winnen om te mogen overwinteren in de Champions League. Ryan Gravenberch kreeg in de 79e minuut een tweede gele kaart toen hij Alejandro Gómez met een arm in het gezicht raakte. Zes minuten later maakte invaller Luís Muriel het enige doelpunt.

