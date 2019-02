Van Bronckhorst ’baalt’ dat Valverde bij Barça blijft

„Mijn weekeinde begint met een kleine domper. Ik zag net dat Valverde zijn contract bij FC Barcelona heeft verlengd”, grapte Van Bronckhorst die aan het eind van het seizoen weggaat bij Feyenoord.

De 44-jarige Rotterdammer beleefde als speler tussen 2004 en 2007 een succesvolle periode bij Barcelona.

Van Bronckhorst heeft geen haast in zijn zoektocht naar een nieuwe werkgever voor volgend seizoen. „Daar zit helemaal geen druk achter. Ik bevind me in de luxe positie dat ik aan het einde van het seizoen ga kijken hoe ik me voel en wat er op mijn pad komt.”

Van Bronckhorst kondigde drie weken geleden, kort voor de gewonnen Klassieker tegen Ajax, zijn vertrek aan. Telefoontjes van mogelijk geïnteresseerde clubs bleven sindsdien uit. „Maar daar maak ik me helemaal geen zorgen over, dat komt vanzelf wel.”

Bekijk ook: Feyenoord nog zonder Haps en Malacia