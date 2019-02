Advocaat kiest weer voor Kramer

De eind januari van Maccabi Haifa overgenomen spits stond tegen PSV voor het eerst in de basis. Bij die wedstrijd ontbrak Jean-Christophe Bahebeck door fysieke klachten. De Franse spits is weer fit, maar toch kiest Advocaat in de uitwedstrijd tegen De Graafschap opnieuw voor Kramer in de punt van de aanval.

„Kramer oogt steeds fitter en dat vind ik belangrijk”, aldus Advocaat, die te spreken is over de voetballende kwaliteiten van Bahebeck, maar ervan baalt dat hij zo blessuregevoelig is, waardoor hij steeds weer wegvalt. „Voor een trainer is dat ook een probleem. Als trainer wil je graag op spelers rekenen. Als je die jongen deze week ziet trainen, dan heeft hij enorm veel mogelijkheden. Hij is nu fit, maar je moet niet gek staan te kijken, als het morgen weer anders is.”

Advocaat kan op de Vijverberg geen beroep doen op de geblesseerde Simon Makienok, Cyriel Dessers en Rico Strieder, terwijl Riechedly Bazoer en Urby Emanuelson nog steeds geschorst zijn.