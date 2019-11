Binotto en Leclerc halen uit naar Verstappen

Verstappen doelde daarmee op de verhalen die al langer de ronde doen over het Italiaanse team, dat zou sjoemelen met de brandstoftoevoer en daardoor extra power zou hebben. Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten was Ferrari na alle ophef opeens veel trager dan Mercedes en Red Bull.

,,Ik heb heel veel gelezen dit weekeinde en na de race”, aldus Ferrari-teambaas Mattia Binotto, die al voor zijn persconferentie een statement wilde maken. ,,Ik vind de uitlatingen heel teleurstellend. Gisteren zaten we nog heel dicht bij pole position met Sebastian Vettel en het was duidelijk dat Charles Leclerc die ochtend problemen had en met een oudere motor moest rijden. Deze opmerkingen zijn volledig verkeerd en niet goed voor de sport.”

Binotto had evenwel geen verklaring voor het tegenvallende presteren van Ferrari. Vettel viel al snel uit door een kapotte achterwielophanging en Leclerc was zeker op zijn eerste set banden veel te traag. ,,Daarna was de snelheid aardig, maar die eerste stint bepaalde zijn race”, stelt Binotto, die zegt dat autosportfederatie FIA geen restricties heeft opgelegd aan Ferrari na de ontstane ophef. ,,Helemaal niets.”

Ook Leclerc was duidelijk over de opmerkingen van Verstappen. “Het is een grote grap. Hij zit niet in ons team, dus hij weet niet wat wij aan het doen zijn. Hij weet er niets van.”