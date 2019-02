Medvedev door in Ahoy ten koste van Tsonga

Daniil Medvedev Ⓒ Hollandse Hoogte

ROTTERDAM - Dazniil Medvedev heeft zich geplaatst voor de halve eindstrijd van het ABN AMRO-tennistoernooi. De Rus, die in Rotterdam als vijfde is geplaatst, won in twee sets van de Fransman Jo-Wilfried Tsonga: 6-4 6-2.