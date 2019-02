Dubbel blessureleed bij ManUnited

Het aanvalsduo raakte dinsdag geblesseerd in het verloren duel (0-2) met Paris Saint-Germain (PSG) in de achtste finales van de Champions League. Ze missen in ieder geval de twee komende wedstrijden tegen Chelsea (in de FA Cup) en Liverpool (competitie).

,,Het ziet ernaar uit dat we ze wel een aantal weken kwijt zijn'', zei trainer Ole Gunnar Solskjaer. Martial en Lingard hebben allebei spierblessures in een bovenbeen. Mogelijk zijn ze ook nog niet beschikbaar voor de return tegen PSG op 6 maart. De twee aanvallers zijn dit seizoen vaste waarden in de ploeg van United, de nummer vier in de Premier League.